Sivasspor'da Emre Kılınç ameliyat edildi

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un futbolcusu Emre Kılınç, ameliyat edildi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon hazırlıklarına Bolu'nun Gerede ilçesinde devam eden kırmızı-beyazlı ekipte,...