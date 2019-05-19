Sivasspor, MKE Ankaragücü deplasmanında

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.
Ligde en son 25. haftada Evkur Yeni Malatyaspor'u iç sahada 2-0 mağlup eden ve bu karşılaşmanın ardından çıktığı 7 maçta kazanamayan kırmızı-beyazlılar, MKE Ankaragücü karşısında galibiyet arayacak.
Karşılaşma öncesi Sivas temsilcisinde Hugo Vieira'nın sakatlığı bulunuyor. Kırmızı-beyazlı ekipte Paul Papp, Delvin N'Dinga ve Ziya Erdal ise sarı kart ceza sınırında.
Eryaman Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.