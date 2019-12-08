Sivasspor kadrosunu koruyacak
- Kulüp başkan vekili Erdal Sarılar: - "Çocuklar aslan gibi oynuyor. Kafaları bir yerde takılı değil. Bizde mutlular. Biz de onlarla mutluyuz"
SİVAS (AA) - Süper Lig'in lideri Sivasspor'un başkan vekili Erdal Sarılar, devre arasında futbolcu satmak gibi bir düşüncelerinin olmadığını söyledi.
Sarılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer süreci ile ilgili değerlendirmede bulundu.
Takım olarak kadrolarını korumak istediklerini aktaran Sarılar, "Transferler konusunda benim görüşüm belli, 10 milyon avro verseler, bir futbolcumuzu ben devre arasında satmak istemiyorum. Bu benim kendi görüşüm, yönetimin filan değil. Sonra biz kulüp olarak parayı ne yapacağız? Bizim şu andaki bu mutluluğumuzu para ile satın alamazsınız. Allah'a şükür, takım olarak öyle acil paraya da ihtiyacımız yok." ifadelerini kullandı.
Rıza Çalımbay'ın isteği doğrultusunda 4 hafta önce futbolcularla görüştüğünü aktaran Sarılar, şunları kaydetti:
"Ben futbolculara dedim, Fenerbahçe maçı sonuna kadar sizlere tek kelime etmeyeceğim. Fenerbahçe maçını geçtikten sonra sizlerle görüşeceğim. Bunun için de herhangi bir teklif de yapmadım. Sezon başında sadece bir teklif yapmıştım. Onlar da düşünelim demişlerdi. Çocuklar aslan gibi oynuyor. Kafaları bir yerde takılı değil. Bizde mutlular. Biz de onlarla mutluyuz."
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