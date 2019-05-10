Sivasspor, Göztepe deplasmanında

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.
Ligde en son 25. haftada Evkur Yeni Malatyaspor'u iç sahada 2-0 mağlup eden ve bu karşılaşmanın ardından çıktığı 6 maçta galip gelemeyen kırmızı-beyazlılar, Göztepe karşısında çıkış arayacak.
Sivasspor, ligde geride kalan periyotta 37 puan toplayarak puan cetvelinde 11. sırada yer alırken, Göztepe ise 33 puanla 15. sırada bulunuyor.
Karşılaşma öncesi Sivas temsilcisinde Hugo Vieira'nın sakatlığı bulunurken, Paul Papp ve Delvin N'Dinga sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
İzmir Bornova Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.