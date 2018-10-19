Sivasspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı





SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında sahasında yarın Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı olarak teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı.

Futbolcular 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmalarının ardından taktik idmanı yaptı.

Antrenmanı Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ile yöneticiler de takip etti.

Antrenmanın ardından futbolcular kampa girdi.



