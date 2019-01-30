Sivasspor bilardo takımı il birincisi oldu

SİVAS (AA) - Sivasspor bilardo takımı, 3 bant ve Amerikan bilardoda il birincisi oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren bilardo takımı, 19-20 Ocak'ta kentte düzenlenen 3 bant Sivas Şampiyonası'nda 4 derece elde etti. Bünyamin Altun birinci, Bülent Delibaş ikinci, Selahattin Bektaş üçüncü, Özgür Kurt ise dördüncü oldu.

Sivas'ta 26-27 Ocak'ta düzenlenen Amerikan bilardo da ise Yunus Coşkun il birincisi olmayı başardı.

Sivasspor Bilardo Takımı, 19 Şubat - 3 Mart tarihlerinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenecek Büyükler 3 Band ve Amerikan Bilardo Şampiyonası'nda Sivas'ı temsil edecek.