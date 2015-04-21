Serdar Aziz’den Şok Sözler

Deplasmanda Fenerbahçe karşısında önemli bir galibiyeti kaçıran Bursaspor’da maçın ardından konuşan başarılı stoper Serdar Aziz, hakem Hüseyin Göçek’in yardımcılarını dinlemediğini öne sürerken, attıkları net bir golün ofsayt gerekçesiyle verilmediğini söyledi.Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Fenerbahçe’yle karşılaşarak sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrılan Bursaspor’da maçın hakemi Hüseyin Göçek’e verilen tepkiler büyüyor. Müsabakanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yeşil-beyazlı stoper Serdar Aziz, güzel bir maç olduğunu dile getirdi. Fenerbahçe’nin kazanması gerekten bir maç olduğunu söyleyen Bursaspor’un başarılı stoperi Serdar Aziz, “Seyircisi iyi bir destek verdi. Ama bizim de bugün iyi oynadığımızı düşünüyorum. Takım arkadaşlarım çok iyi mücadele etti. Yürekten oynadık. İlk yarı olsun, ikinci yarı olsun çok gol pozisyonuna girdik. Maça ortaktık. Korkak oynamadık. Sonuna kadar iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Bugün bu maçı kazanabilirdik. Hatta ben maçı kazandığımızı düşünüyorum. Yenildik ama ben takım arkadaşlarım ve kendi adıma kazandığımızı düşünüyorum. Ofsayt olmayan bir pozisyonda gol attık, onu vermedi. Volkan Demirel’in çıkardığı güzel bir şut vardı. Çizgiden çıkardıkları bir pozisyon vardı. Bizim daha çok net pozisyonumuz vardı. Ama sonuçta 3 puanı alan Fenerbahçe oldu. Ben takım arkadaşlarımı kutluyorum. Elimizden geleni yaptık. Yenildiysek de ben kendimizi yendik sayıyorum” dedi.“GOL POZİSYONUNDA FAUL YOKTU”Basın mensuplarının maçtaki tek golün atıldığı anda pozisyonun içinde bulunduğunu, kendisine ve kaleci Harun’a faul yapılıp yapılmadığını sorması üzerine Serdar Aziz, “Harun tamamen benimle çarpıştı. Faul yoktu. Benim topa vuracağım bir esnada Harun topa çıktı ve benimle çarpıştı. Gol pozisyonunda sıkıntı yok” şeklinde konuştu.“KADIKÖY’DE HEP BÖYLE OLUYOR”Hakemlerin maç esnasında baskı altında kalıp kalmadığıyla ilgili soru gelmesi üzerine de konuşan Serdar Aziz, “Zaman zaman tabi ki kalıyor. Ben yıllardır bu ligde oynuyorum. Kadıköy’de her zaman böyle şeyler olduğu için baskı altında kaldıklarını söyleyebilirim. Daha fazlasını zaten konuşamıyoruz. Hiçbir futbolcu arkadaşımız konuşamıyor. Yöneticilerimiz konuşamıyor. Ceza söz konusu olduğu için Türkiye’de kimse istediklerini rahat bir şekilde konuşamıyor zaten. Baskı altında tabi kalıyorlar. Ne diyebilirim ki? İnsanlar için de bir şey söylemek istemiyorum. İnsanlara örnek de olmamız gerekiyor. Maç bitti. Mağlup olduk” ifadelerini kullandı.“YARDIMCISINI DİNLEMİYOR BİZİ Mİ DİNLEYECEK?”Ofsayt gerekçesiyle verilmeyen gol için hakem herhangi bir itirazda bulunup bulunmadıklarının sorulması üzerine Serdar Aziz, “Konuşsak da bir şey değişmiyor. Maçın içinde hakemle konuşuyoruz. Farklı diyaloglara giriyoruz. Ben anlamıyorum. 6. hakem bir pozisyonda topun bizde olduğunu söylüyor. Bursaspor diye bağırıyor, yeşil diyor. Ama hakem pozisyonu Fenerbahçe’ye veriyor. 6. hakem arkada çıldırıyor ama yine vermiyor. Ben konuşsam ne olacak? Adam yardımcısını dinlemiyor. Bizi mi dinleyecek” dedi.