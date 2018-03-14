SELKA Eskişehir Hentbol kupada iddialı





ESKİŞEHİR (AA) - Hentbol Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Antalyaspor'u 23-22 mağlup eden SELKA Eskişehir Hentbol'un başantrenörü Haydar Eryılmaz, 28 Mart Çarşamba günü deplasmanda yapacakları rövanşı da kazanarak turu geçeceklerine inandığını söyledi.

Eryılmaz, Porsuk Spor Salonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalyaspor karşısında alınan galibiyetin önemli olduğunun altını çizdi.

Farklı bir galibiyet alamadıklarını ifade eden Eryılmaz, şöyle konuştu:

"İlk maçta farklı kazanıp Antalya'daki ikinci karşılaşmada büyük bir avantaj yakalamak isterdik. Ancak takımımızın mücadelesi ve oyundan hiç kopmaması bize gelecek adına ümit verdi. Bu mücadelemizi ve takım ruhumuzu koruyarak kalan maçlarımızdan da galip ayrılmak istiyoruz. Antalyaspor maçında salona gelerek takımımıza destek veren tüm taraftarımıza takımım adına teşekkür ederim. 28 Mart Çarşamba günü Antalyaspor ile deplasmanda yapacağımız maçı kazanarak Türkiye Kupası'nda yarı finale kalacağımıza inanıyorum."