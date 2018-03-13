KONYA (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonunun öncülüğünde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümünde Konya'da, Şehitleri Anma ve Zeytin Dalı Harekatı'na Destek Bisiklet Sürüşü etkinliği düzenlenecek.

Federasyon başkanı Erol Küçükbakırcı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde düzenlenen, Şehitleri Anma ve Zeytin Dalı Harekatı'na Destek Bisiklet Sürüşü etkinliğinin tanıtım programında, Çanakkale Deniz Zaferi'nin, tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen, insanların şehadete ve gaziliğe arzuları ile kazanıldığını söyledi.

Küçükbakırcı, Çanakkale'de sergilenen birlik, kardeşlik ve dayanışmanın Türk milletine hem zaferi getirdiğini hem de Kurtuluş Savaşı için gerekli olan cesaret ve mücadele ruhunu verdiğini belirtti.





- Bisikletçilerden Zeytin Dalı Harekatı'na destek





Küçükbakırcı, Türkiye'nin 40 yıldır terörle mücadele ettiğini ve bugünlerde bunun çok ciddi bir boyuta ulaştığının altını çizerek, şunları söyledi:

"Bu milletin birikimlerinin boşa gitmemesi için terörün kökünün kazınması hususunda tarihin en büyük harekatlarından biri gerçekleştirilmektedir. Fırat Kalkanı Harekatı'ndan sonra, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı da bu mücadelenin zirvesini oluşturmaktadır. Milletimizin bağrından çıkan kahraman ordumuza her kesimce her türlü destek verilmektedir. Bu destekte 'biz de varız' demek için bisiklet halk sürüşü etkinliği yapacağız."

Bisiklet camiası olarak da bu harekatı desteklediklerini vurgulayan Küçükbakırcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Birlik Vakfı Konya Şubesi, Konya Bisiklet Sporu Derneği ve birçok sivil toplum kuruluşunun katılımıyla 18 Mart Pazar günü saat 11.00'de Mevlana Meydanı'nda Şehitleri Anma ve Zeytin Dalı Harekatı'na Destek Bisiklet Sürüşü yapılmasını planladık. Mevlana Meydanı'ndan başlayacak etkinliğimiz Atatürk Stadyumu'nda sona erecek. Ülkemizde bisiklet deyince ilk olarak akla Konya gelmektedir. Konya'nın marka değeri olan bisikletçilerimizin de bu etkinliğe büyük katılım sağlayacağına inanıyoruz."