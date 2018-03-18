KONYA (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonunun öncülüğünde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümünde Konya'da, Şehitleri Anma ve Zeytin Dalı Harekatı'na Destek Bisiklet Sürüşü etkinliği düzenlendi.

Federasyon başkanı Erol Küçükbakırcı, Mevlana Meydanı'nda düzenlenen programın açılışında yaptığı konuşmada, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümünü millet olarak büyük bir onur ve gururla kutladıklarını söyledi.

Çanakkale Deniz Zaferi ile Türk milletinin tüm dünyaya "Çanakkale geçilmez" dediğinin altını çizen Küçükbakırcı, "Milletimiz kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, vatanı koruma konusundaki kararlığını tüm dünyaya ilan etmiştir." dedi.

Mevlana Meydanı'ndan başlayan bisiklet sürüşüne, Konya Valisi Yakup Canbolat, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya Bisiklet Sporunu Kalkındırma Derneği Başkanı Fatih Yılmaz ile İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik, Konya Atatürk Stadyumu'nda sona erdi.











