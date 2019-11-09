Schalke 04-Fortuna Düsseldorf maçı 3-3 berabere bitti
Ligin 11. haftasında 3-3 sonuçlanan Schalke 04-Fortuna Düsseldorf karşılaşmasında, ev sahibi ekibin formasını giyen milli futbolcu Ozan Kabak 1 gol attı.
BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Schalke 04, sahasında Fortuna Düsseldorf ile 3-3 berabere kaldı.
Schalke 04, Bundesliga'nın 11. haftasında Veltins Arena'da Fortuna Düsseldorf'u konuk etti.
Ev sahibi ekip, 33. dakikada Daniel Caligiuri'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Çekişmeli geçen karşılaşmada Schalke 04, 79. dakikada Türk asıllı Alman milli futbolcu Suat Serdar'ın golüyle 3-2 öne geçti ancak 85. dakikada takımının ve kendisinin 3. golünü kaydeden Hennings, maçın skorunu 3-3 olarak belirledi.
Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 19'a, konuk takım ise 11'e çıkardı.
Öte yandan, ligde bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Leipzig, deplasmanda Hertha Berlin'i 4-2, Augsburg, deplasmanda Paderborn'u 1-0 ve Union Berlin de rakip sahada Mainz 05'i 3-2 yendi.
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