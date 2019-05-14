Şampiyonluk kupası, Ankara'da görücüye çıktı





ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis sezonu şampiyonluk kupasının tanıtımı, Ankara'da yapıldı.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığında gerçekleştirilen etkinlikte şampiyonluk kupası, teşkilat başkanı Bünyamin Bozgeyik tarafından tanıtıldı.

Bozgeyik, şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesinin son haftalara kadar sürdüğünü belirterek, "18 takımımızı verdikleri mücadele, bize yaşattıkları heyecan ve futbolumuza kattıkları renkten dolayı tebrik ediyorum." dedi.

Süper Lig'de son iki haftaya girilirken üç takımın matematiksel olarak şampiyonluk şansının olduğunu hatırlatan Bozgeyik, "Son yıllarda nefes nefese geçen bir lig izliyoruz. Bu sene de böyle. Bu hafta sonu oynanacak Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının galibi şampiyon olacak. Beraberlik durumunda şampiyonluk son haftaya kalacak. Heyecan devam edecek." ifadelerini kullandı.

Başkan Bozgeyik, Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Gençlerbirliği ve Abalı Denizlispor kulüplerini de tebrik etti.

Şampiyonluk kupasını vatandaşlar bu hafta içi 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.





- Kupanın özellikleri





Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu şampiyonluk kupası, 10 kilo 300 gram ağırlığında.



Kupanın 9 kilo 300 gramı 925 ayar gümüş, 1 kilosu ise gümüş üzerine altın kaplama olarak üretildi.



Selçuklu Yıldızı'nın "birlik-beraberlik" ve "zafer" unsurları, kupanın tasarımına ilham verdi.







