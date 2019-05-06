Şampiyon VakıfBank basınla buluştu

İSTANBUL (AA) - VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan VakıfBank Genel Müdürü ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Özcan, "Hepimiz çok sevinçli ve çok heyecanlıyız. Sultanlar Ligi'nde 11. kez şampiyon olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün aynı zamanda 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in 1. günü. Filenin sultanları burada Ramazan da 11 ayın sultanı..." ifadelerini kullandı.

VakıfBank Spor Kulübünün 33 yıl önce kurulduğunu hatırlatan Mehmet Emin Özcan, şöyle konuştu:

"Bu kulübü Türk kadınının gücünü dünyaya göstermek için kurduk. Türkiye'nin spor alanındaki en uzun soluklu sosyal sorumluluk çalışmalarından biri de VakıfBank Spor Kulübüdür ve bu desteğimizi sürdürmeye kararlıyız. VakıfBank Spor Kulübü büyük VakıfBank ailesinin çok önemli bir değeridir. Bugün karşınızda hem genel müdür hem de başkan olarak bulunuyor olmam da bu kulübe verdiğimiz değerin açık bir göstergesidir. VakıfBank ailesi olarak biz bu işe yüreğimizi koyduk, başından beri tam olarak inandık. Kulübümüzün sportif başarıları ile gurur duyuyoruz ama altını çizmek istediğim konu Türk kadınının başarısıdır. Doğru metod ve teşvik ile Tük kadınının neler başarabileceğini gösteren bir örnektir. VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'mız, Dünya Kadınlar Günü kapsamında Birleşmiş Milletlerde de iyi örneklerden biri olarak gösterildi."

VakıfBank'ın spor yapmak isteyen kız çocukları için çok güzel bir rol model ve ilham kaynağı olduğunun altını çizen Özcan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim misyonumuz onlara şampiyonluklar kazanacak zemini hazırlamaktır. Türkiye'deki 6 VakıfBank spor okulunda hizmet veriyoruz. Bosna Hersek'in Saray Bosna şehrinde spor okulu açtık ve Türkiye'nin yurt dışında spor okulu açan ilk voleybol kulübü olduk. Voleybol okulları ve yetiştirdiğimiz sporcular gerek A takımımızda gerekse Türk Milli Takımı'nda forma şansı buldular ve büyük başarılara imza attılar. Geçtiğimiz yıl tam takım kadar genç oyunumuz A takımda forma giydi. Her biri Anadolu'nun çeşitli şehirlerinden gelen kızlarımız A takıma yükseldiler. 33 yılda 11 kez Türkiye şampiyonluğu çok önemli bir skordur. Başarılı bir yılı geride bıraktık, bir sezonda hem dünya şampiyonluğu hem avrupa üçüncülüğü ve hem Türkiye şampiyonluğunu kazandıran kadromuza hem de mükemmel teknik direktörümüz Giovanni ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum."

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti'nin, Türk Milli Takımı'ndaki görevi nedeniyle basın toplantısında yer alamadığını aktaran VakıfBank Genel Müdürü, "Giovanni'ye özel bir parantez açmak lazım, bugün aramızda olamadı, milli takımda da büyük bir sorumluluk üstleniyor. Kendisi işini büyük bir ciddiyetle yapan, kızlarımızla çok yakında ilgilenen özel bir insan ve özel bir lider." yorumunu yaptı.

"VakıfBank olarak Türkiye'den sonra en büyük izleyici kitlemiz Çin Halk Cumhuriyeti'nde ve bu sevgili Zhu sayesinde. Oradaki taraftarlarımıza da selam gönderiyorum. Bugün aramızda bulunma nezaketi gösteren değerli Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei'ye de katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum." diyen başkan Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"VakıfBank olmak demek yanındaki güç olmak demek, bizler daima filenin sultanlarının yanındayız. Aramızda güzel bir rekabet ama güzel de bir dostluk var. Türk voleybolu bugün dünya ve Avrupa'nın en güçlü liglerinden birisine sahiptir. Bunda elbette Guinness rekorlar sahibi VakıfBank Spor Kulübünün ve bu tesisin payı büyüktür. Dünyanın en iyi voleybolcuları Türkiye Ligi'nde oynamayı tercih ediyor ve kızlarımız dünyanın en iyi oyuncuları ve teknik ekipleriyle çalışıyorlar."

Üstünsalih: "En güzeli bu başarıları genç kızlarımızla yakalamış olmamızdır"

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Abdi Serdar Üstünsalih de VakıfBank'ın mücadele ettiği her kulvarda büyük başarılar kazandığı için gurur duyduklarını belirterek, "En güzeli bu başarıları genç kızlarımızla yakalamış olmamızdır. Altyapımızdan pırıl pırıl, geçtiğimiz yıl 2, bu sezon da 3 sporcumuzu çıkarttık. Altyapıdan çıkardığımız kızlarımıza güvenerek bu başarılara ulaşıyoruz. VakıfBank olarak genç oyuncularımıza güveniyor ve sahada onların olmasını istiyoruz. Onlar da bizim güvenimizi boşa çıkartmıyor. VakıfBank olarak , son 9 sezonun 8'inde Avrupa'nın ilk 3 ekibi arasında yer almayı başardık. 4 kez şampiyon olurken, 2 kez 2. 2 kez de 3. olduk. Artık dünyanın en büyük kulübüyüz ve bu seviyeyi devam ettirmek istiyoruz. Türk insanını kupalara o kadar çok alıştırdık ki yarı final bile bize başarısızlık olarak gözüküyor." sözlerine yer verdi.

Takım kaptanı Melis Gürkaynak da zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını aktararak, "Bir kez daha gördüm ki sezonun ilk maçından son maçına, son topa kadar VakıfBank'a yakışır şekilde mücadele ettik. Bunun gururunu yaşıyoruz. Biz dünyanın ve Türkiye'nin en iyi oyuncularına sahibiz ama bizi farklı kılan aile olmamız. Bir şey daha var sahaya teknik ve taktikten çok daha fazlasını koyabiliyoruz. Böyle bir takımda olmaktan gurur duyuyorum. Dilerim seneye sezonu güzel şekilde açar ve karşınızda kupaları kazanmış şekilde böyle oturuyor oluruz." şeklinde konuştu.

İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti'nin de video mesajı basın toplantısında yayınlandı. Guidetti mesajında, şu görüşleri paylaştı:

"Bugün orada olamadığım için kusura bakmayın. Bu inanılmaz kızları tebrik etmek istiyorum. Asla vazgeçmediler. Bence sezonun kilit noktası gerçek bir takım olmamızdı. Birçok kez geri düşmemize rağmen geri dönmeyi başardık. Kaptan Melis kaptanlığının ilk senesinde müthiş işler yaptı. Bana katlanabilen teknik ekibimize de teşekkür ediyorum."

Milli takım kampı için basın toplantısında yer alamayan Kelsey Robinson da video mesajında, "Tüm kızlarla gurur duyuyorum. Bu takım çok özel, sadece oynama şeklimizle değil birbirimize bağlılığımızla. Ne kadar geride olursak olalım vazgeçmiyoruz. Hepinizi çok seviyorum." sözlerini kullandı.

Basın toplantısı şampiyonluk kupası ile verilen toplu fotoğraf ile sona erdi.



