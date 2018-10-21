



NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, 75 ülkeden 2 bini aşkın sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nun sona ermesinin ardından ödül töreni yapıldı.

Sporcular, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya bölgesinde, 38 ve 63 kilometrelik parkurda Ürgüp, Ortahisar, İbrahimpaşa, Zemi ve Güvercinlik Vadisi ile Uçhisar, 119 kilometrelik parkurda ise buna ek olarak Çavuşin, Göreme, Taşkınpaşa ve Mustafapaşa köyü güzergahından yeniden başlama noktasına ulaşarak parkuru tamamladı.

Argeus Travel&Events tarafından Salomon'un isim sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyon, Salcano Kapadokya Çocuk Koşusu'nun ardından ödül töreniyle sona erdi.

Ürgüp meydanındaki törende, yarışlarda 38, 63 ve 119 kilometrelik patika parkurlarda derece elde eden sporculara ödülleri verildi.

Ödül takdiminin ardından Salcano Kapadokya Çocuk Koşusu'na katılan 15 çocuğa çekilen kura sonucu bisiklet hediye edildi.

Törende, madalya ve sponsor hediyelerinin takdim edildiği genel klasman sporcuları şunlar:

Erkekler 38 kilometre:

1. Üzeyir Söylemez (Türkiye)

2. Iman Koushki (İran)

3. Alban Berson (Fransa)





Erkekler 63 kilometre:

1. Moritz auf der Heide (Almanya)

2. Mehmet Soytürk (Türkiye)

3. Stefano Rinaldi (İtalya)





Erkekler 119 kilometre:

1. Andrea Macchi (İtalya)



2. Marcus Scotney (İngiltere)



3. Harry Jones (İngiltere)







Kadınlar 38 kilometre:



1. Yuliya Bozhko (Ukrayna)



2. Elena Salmina (Rusya)



3. Lavinia Simona Sulea (Romanya)







Kadınlar 63 kilometre:



1. Fernanda Maciel (Brezilya)



2. Anna Marie Watson (İngiltere)



3. Francesca del Bosco (İtalya)





Kadınlar 119 kilometre:



1. Maria Nikolova Miteva (Bulgaristan)



2. Alexandra Kalanova (Rusya)



3. Francesca Canepa (İtalya)