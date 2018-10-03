Rodallega: Karaman güven verdi

TRABZON (AA) - Trabzonspor'un golcü oyuncusu Hugo Rodallega, performansında teknik direktör Ünal Karaman'ın kendisine verdiği güvenin etkili olduğunu belirtti.

Bordo-mavili takımın, bu sezon ilk 7 haftada attığı 5 golle en golcü oyuncusu olan Kolombiyalı futbolcu, Trabzonspor dergisine röportaj verdi.

Rodallega, Trabzonspor formasını giymenin kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu ifade ederek, "Burada kolay süreçlerden geçmedim. İlk yıllar genelde biraz zor geçiyor ancak zamanla oyuncu alıştıktan sonra neyi yapıp neyi yapmaması gerektiğini öğrendiği vakit her şey iyi oluyor. Buraya geldikten sonra üç hocayla çalıştım. Hepsinden yeni şeyler öğrendim. Kiminden iyi, kiminden yapmamanız gereken şeyleri öğreniyorsunuz. Tüm bunları yaşadım ve kendimi iyi hissediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Sezon başında göreve getirilen teknik direktör Ünal Karaman'ın kendisine büyük bir güven verdiğini vurgulayan Kolombiyalı forvet, "Kampın birinci gününden itibaren benimle yaptığı bütün konuşmalarında bu güveni hissettirdi, samimiyetini gösterdi. Bu durum bir futbolcu için çok önemlidir. Karaman bana güven verdi. Ben de hocamızın bu güvenine karşılık olarak çok çalışıp, gol atıp, takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Hocamız oyna derse oynarım, bekle derse beklerim." ifadelerini kullandı.

Bu güven duygusuyla sezona iyi başladığını kaydeden 33 yaşındaki futbolcu, şöyle devam etti:

"Hocamızın duyduğu güven bende çok büyük bir değişime neden oldu. Örneğin, Başakşehir maçında takım olarak iyi bir futbol ortaya koyamadık. Ben de bireysel olarak çok iyi oynadığımı düşünmüyorum. Kaleye sadece iki şutum vardı. Bu durumda belki hocamız beni oyundan alabilir veya bir sonraki maçta oynatmayabilirdi, ama yapmadı. Beni oynattı ve güvenimi pekiştirdi. İşimi doğru yaptığım sürece oynayacağımı ve daha fazla fırsat bulacağımı biliyorum."

Hugo Rodallega, hedefi konusunda ise, "Kariyerimin başından beri olduğu gibi amacım ilk 11'de sahaya çıkıp, çok fazla gol atmak, her maç üstüne koyup yoluma başarılarla devam etmek. Takım olarak hedefimiz belli. Trabzonspor gibi büyük takımlar her zaman zirveyi hedefler. En kötü ilk dört takım arasında yer alıp, Şampiyonlar Ligi veya UEFA Avrupa Ligi'nde yer almalıyız." yorumunu yaptı.

Oyuncular için yedek kalmanın zor olduğunu vurgulayan golcü oyuncu, "Bu tür zamanlar oyuncular için çok zor geçer. Yedek kulübesinde beklemek, oynamayacağınızı bilerek antrenman yapmak futbolcuyu çok yorar ve mental olarak düşürür. Şu an ise çok mutluyum." şeklinde görüş belirtti.

Forma numarası

Rodallega, 28 olan forma numarasını bu sezon değiştirerek 7 numaralı formayı giymesine ilişkin olarak da şunları kaydetti:

"Güleceğimiz bir hikayesi var bunun. Trabzonspor'a transfer olduğumda takımda boşta olan numaraların listesini getirdiler. Eşimi arayarak numara seçme konusunda yardım istedim ve evlilik yıl dönümümüz dolayısıyla da 28 numarayı seçtim. Ancak ortada küçük bir hata vardı çünkü bizim evlilik yıl dönümümüz 29'du. Yanlış hatırlamışım. Doğruyu öğrendiğimde ise kulübüm federasyona 28 numarayı bildirmişti. Bu sezon ise babamdan dolayı 7 numarayı seçtim. Çünkü babam futbolculuğunda 7 numara giyiyormuş. Formanın arkasına Huguito yazdırmam ise şuradan kaynaklanıyor; Kolombiya'da futbolu takip eden insanlar beni Rodallega olarak tanıyorlar. Ancak ailem ve arkadaşlarım bana Huguito diye hitap eder. Dolayısıyla onlar için bu değişimi yaptım."

Golcü oyuncu, performansının kendisine Kolombiya Milli Takımı kapılarını açıp açmayacağı yönündeki bir soruya da, "Umarım, istediğim bu. Önce kendi takımımda yapmam gerekenleri yapıp daha sonra milli takımda boy göstermek istiyorum." yanıtını verdi.

"Trabzon'da gol attım fırça yedim"

Hugo Rodallega, Trabzon'da yaşadığı ilginç anıları da şöyle anlattı:

"Başımdan geçen birkaç anım var. Şu an hatırlayamadığım bir maçta benim attığım gol sonrası 2-1 kazanmıştık. Bu maç sonrası mutlu bir şekilde AVM'ye gittiğimde birisi beni durdurup neden tek bir gol attığımı sordu. Bir gol atmama sinirlenip en az 2-3 gol atmam gerektiğini söyledi. Maçı kazandıran golü atıp fırça yediğim bir anım oldu. Son olarak kitap yazdığımda mutlaka bahsedeceğim bir anımı anlatacağım, yine kazandığımız bir maçtan sonra eşimle birlikte balık yemeye gittik. Bizimle ilgilenen garson adımın Rodallega olduğunu öğrenince bizimle ilgilenmeyeceğini söyledi. Çok şaşırmıştım. Sonra arkadaşım nedenini öğrenip bize anlattı. Garson Trabzonlu değilmiş ve o hafta onun desteklediği takıma gol attığım için böyle yapmış. Sanırım Trabzon'da Trabzonsporlu olmayan tek kişiyle karşılaşmış oldum."

Muhabir: Selçuk Kılıç