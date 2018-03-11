Rıza Kayaalp'in hedefi olimpiyat şampiyonluğu





YOZGAT (AA) - Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmak istediğini söyledi.

Rıza Kayaalp, Yozgat'taki Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda devam eden Türkiye Süper Lig Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kendisinin de katıldığı müsabakaların iki gündür sürdüğünü hatırlattı.

Türkiye'nin en iyi takımlarının şampiyon olabilmek için kıyasıya mücadele ettiğine dikkati çeken Rıza Kayaalp, "Ben de kulübüm adına memleketime geldim ve burada güreştim. Uzun zamandır Yozgat'ta güreş maçına çıkmamıştım. Tabii Yozgatlıların önünde güreşmek benim için gerçekten güzel oldu. Organizasyonun Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda yapılması da beni ayrıca gururlandırdı." dedi.

Rıza Kayaalp, bu organizasyonun ardından Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başlayacaklarını dile getirerek, "Önceliğimiz ülkemizi Avrupa ve dünya şampiyonalarında temsil edip altın madalya kazanmak." diye konuştu.

Hedefleri arasında 8. defa Avrupa, 4. kez de dünya şampiyonluğu bulunduğunu vurgulayan Rıza Kayaalp, şöyle devam etti:

"Büyük hedef olarak da 2020 Tokyo Olimpiyatları var, bu benim için çok önemli. İki olimpiyatta ikincilik ve üçüncülük madalyası aldım. Bu kadar başarının yanına bir olimpiyat altın madalyası da kazanmak istiyorum. O yüzden benim için 2020 bir seferberlik olacak. 2,5 yıl gibi kısa bir zaman kaldı, sakatlık olmadan her zamanki çalışmaları yapıp formumu koruyarak ilerlemek istiyorum. Her zaman yeni şampiyonluklar hedefleyen ve ülkenin yeni şampiyonluklara ihtiyacı olduğunu düşünen bir sporcuyum. Hiçbir şey bizi yolumuzdan saptırmayacak, 2020 hedefinde o madalyayı ülkeme getirmek istiyorum."

Milli Takımlar Genel Koordinatörü Adem Varlık da müsabakaların güzel geçtiğini, liglerin her zaman milli takıma katkısının bulunduğunu belirtti.

Öte yandan, iki etapta gerçekleştirilecek şampiyonanın dün başlayan ilk etabı, bugün tamamlanacak. Aralarında Rıza Kayaalp'in de bulunduğu 14 kulüpten yaklaşık 150 güreşçinin mücadele ettiği şampiyonanın ikinci etabı ise temmuz ayında gerçekleştirilecek.