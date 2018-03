Rıza Çalımbay Hakemleri Eleştirdi

Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hakemlerin tam koruma altına alınması halinde daha cesaretli bir şekilde maç yöneteceklerini belirterek, "Bütün hakemlerimiz büyük takımların maçlarını yönetirken etkileniyorlar, hata yapmaktan korkuyorlar. İki Anadolu takımının maçını yönetirken rahatlıkla maç yönetebiliyorlar. Büyüklerin maçını yönetirken aleyhine hata yaptıkları takdirde mutlaka büyük bir sorun oluyor" dedi.Kulüp binasında Akhisar Belediyespor ve Sivasspor maçlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Rıza Çalımbay, Akhisar Belediyespor maçının çok enteresan geçtiğini söyledi. Bu maçta futbolun cilvelerinden bir tanesinin olduğunu kaydeden Çalımbay, "Yani hakem düdüğü çalmadan maç bitmiyor. Biz maalesef son 2 maçımızda da aynı sıkıntıyı yaşadık. İkisinde de santra yapıldı ve maç bitti. Balıkesirspor ve Akhisar Belediyespor maçında son dakikada gol yedik. Balıkesirspor maçında puan kaybetmedik ama bu maç puan kaybettik. 60. dakika ve 70. dakika gol yeseydik önemli değildi ama son saniye yediğimiz gol takım olarak yememiz gerekiyordu, büyük hataydı. Ancak özellikle ikinci yarı oynadığımız futbol çok iyiydi. Her türlü baskıyı kurduk, bir tane pozisyon verdik, kalecimiz de mükemmel kurtardı. Hak ettiğimiz bir maçı kazanamadık, ona üzüldük. Futbolun içinde olan şeyler. Tabi ki biz isterdik 3 puan olsun ama netice de bir puan aldık. Tabi bazı arkadaşlarımız bir puan iyidir dediğimiz zaman başka yerlere çekebiliyor. Biz genel olarak bunu söylüyoruz. Onun için ben oynanan oyundan memnunum ama o maçı ne olursa olsun o kaçırdığımız pozisyonları atmamız gerekiyordu" şeklinde konuştu."TEK HEDEFİMİZ LİGİ İYİ BİR YERDE BİTİRMEK"Önlerinde 7 maçlarının kaldığını hatırlatan deneyimli çalıştırıcı, "Kalan maçlarımızda oynadığımız oyunun üstüne çıkarak bu maçları çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Sezona başlarken de söyledik; bu sene ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Tabi ki önümüzdeki sene bu takımda transfer yasağı da kalktığı zaman gerekli takviyeler yapılacaktır, gerekli önlemler alınacaktır. Şu ana kadar takımımın gösterdiği performans zaman zaman sıkıntılı maçlarımız olsa bile genel olarak iyiydi. Bundan sonraki maçlarda da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Tek hedefimiz iyi bir istikrar yakalayıp, ligi iyi bir yerde bitirmek, tek düşüncemiz bu. Bu hafta Sivasspor ile karşılaşacağız. Şu anda lige baktığımız zaman ligin iyi takımlarından bir tanesiyle oynayacağız, bunun farkındayız. Çok yakından da tanıdığım bir takım. Bütün amacımız oradan puan veya puanlarla dönmek. Bunu yapabilecek güçte takımız. Önemli olan şey son maçta oynadığımız oyunun üstüne çıkarsak biz oradan mutlaka puanla döneriz. Bundan ben eminim. Bizim için tek sıkıntı fikstür. Sıralamaya baktığınız zaman Konya Torku maçından sonra bizi çok zor maçlar bekliyor. Çok önemli maçlar ve zaman aralığı az olan maçlar bekliyor. Artık bunların hepsine de hazırız. Ligi inşallah güzel bir yerde bitireceğiz. Geçen maça üzülmedik diyemeyeceğiz ama onu da bir an önce kafamızdan atıp Sivasspor maçına mükemmel şekilde konsantre olmamız gerekiyor" diye konuştu."HAKEMLER BÜYÜK TAKIMLARININ MAÇLARINI YÖNETİRKEN ETKİLENİYORLAR"Basın mensuplarının Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın kendisi hakkında söylediği sözleri hatırlatması üzerine de Çalımbay, "Bir kere Fenerbahçe’ye hiç kimsenin bir şey konuşmaya hakkı yok. Bana göre şu anda Türkiye’nin en iyi takımlarından bir tanesi. Çok iyi futbol oynuyorlar, çok iyi oyunculara sahipler. Ancak ben şunu her zaman savunuyorum, her zamanda savunacağım. Bütün hakemlerimiz büyük takımların maçlarını yönetirken etkileniyorlar, hata yapmaktan korkuyorlar. İki tane Anadolu takımının maçını yönetirken rahatlıkla maçı yönetebiliyorlar. Büyüklerin maçını yönetirken aleyhine hata yaptıkları takdirde mutlaka büyük bir sorun oluyor. Bizim Fenerbahçe ile oynadığımız maçta biz penaltıya bir şey demedik, penaltı verilebilir. Ancak benim oyuncumu o pozisyonda atamaz. Bizim kızdığımız oyuncumuzun atılmasıydı. Ben kimseye kızmıyorum ama Fenerbahçe’nin Akhisar Belediyespor maçını hatırlaması gerekiyor. Akhisar Belediyespor maçında bir oyuncuyu atmadılar diye bir sürü veryansın oldu. Demek ki bir oyuncu atıldığı zaman o takım zor duruma düşebiliyor. O yüzden bizim kimseyle bir sıkıntımız yok. Şenol Hoca’da bana yakın bir açıklama yapmıştı, ben dinledim. Hakemlerin etkilendiğini söyledim, bu da gayet normal. Bizim penaltımız verilmediği zaman haklı diyorlar, oyuncu atılmaması gerekirdi diyorlar geçiyor gidiyor. Büyüklere yaptığınız zaman baya sürüyor, hakeme ceza veriliyor. O yüzden hakem garanti olmadıktan sonra neden büyüklere karşı düdük çalsın. Hakemler tam koruma altına alınırsa onlarda cesaretli bir şekilde maç yönetirler. Ben İsmail Hocaya filan cevap vermem çünkü çok sevdiğim bir arkadaşım. Karşılıklı da oynadık, milli takımda da oynadık. Yani onun için polemiklerle işim yok. Tabi onlarda stresli, bizde stresliyiz. Sıkıntılı maçlar oynuyoruz. Böyle ufak tefek şeyler olabilir" ifadelerini kullandı.Çalımbay, takımda herhangi bir eksiklerinin de olmadığını söyleyerek sözlerini sonlandırdı.