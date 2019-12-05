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Red Bull-Honda takımının pilotları çölde yarıştı
ANKARA (AA) - Formula 1 takımlarından Red Bull-Honda'nın sürücüleri Max Verstappen ve Alexander Albon, Birleşik Arap Emirlikleri çöllerinde buggy kullandı.Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre Dubai kentindeki çölde off-road yapan Verstappen...
Spor 05.12.2019, 15:01
ANKARA (AA) - Formula 1 takımlarından Red Bull-Honda'nın sürücüleri Max Verstappen ve Alexander Albon, Birleşik Arap Emirlikleri çöllerinde buggy kullandı.
Buggy direksiyonuna geçen Red Bull-Honda sürücülerine, motokros pilotu Muhammed Balooshi eşlik etti.
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