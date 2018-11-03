Real Madrid 5 haftadır süren galibiyet hasretine son verdi

MADRİD (AA) - Real Madrid, teknik direktör Julen Lopetegui'nin görevden alınmasının ardından geçici olarak teknik direktörlük görevine getirilen Santiago Solari yönetimindeki ilk lig maçında Real Valladolid'i konuk etti.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi ve takımlar soyunma odasına golsüz beraberlikle girdi.

Karşılaşmanın 83. dakikasında Real Valladolid'den Kiko'nun kendi kalesine gol atmasıyla Real Madrid, 1-0 öne geçti. Sergio Ramos, 88. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı ve karşılaşma, Real Madrid'in 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Milli futbolcu Enes Ünal, Real Valladolid'de ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Ligde 5 haftadır süren galibiyet hasretine 6. maçında son veren Real Madrid, maç fazlası ve 17 puanla 6'ncı, Real Valladolid ise 16 puanla 8'inci sırada yer alıyor.

Muhabir: Hasan Esen







