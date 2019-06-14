Raptors NBA tarihine geçti

ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) mücadele eden Kanada kulübü Toronto Raptors, tarihinin ilk şampiyonluğunu kazandı.Son 4 yılda 3 şampiyonluğu bulunan Golden State Warriors ile karşılaştığı 2019 NBA final serisini 4-2 kazanan Toronto Raptors, ilk finalinden zaferle ayrılarak büyük bir başarıya imza attı.

Ligdeki 30 takım arasında Kanada'yı temsil eden tek kulüp Raptors, ABD dışından çıkan ilk şampiyon oldu. 1995'te kurulan Raptors, NBA tarihinde şampiyonluğa ulaşan 20. farklı takım olarak kayıtlara geçti.

Raptors'ı çalıştıran Nick Nurse, Steve Kerr (2015: Golden State Warriors) ve Tyronn Lue'dan (2016: Cleveland Cavaliers) sonra son 5 yıl içinde başantrenörlüğe başladığı ilk sezonda şampiyonluğa uzanan 3. isim oldu.

Kawhi Leonard'ın (28,5 sayı) yanı sıra Pascal Siakam (19,8), Kyle Lowry (16,2), Fred VanVleet (14), Marc Gasol (12) ve Serge Ibaka (11,3), final serisi boyunca çift haneli skor ortalaması yakaladı.

Aslan payı Leonard'ın

Raptors'ın, sezon öncesi DeMar DeRozan karşılığında San Antonio Spurs'ten takas ettiği all-star forvet Kawhi Leonard, şampiyonlukta başrol oynadı.

27 yaşındaki basketbolcu, 28,5 sayı, 9,8 ribaunt, 4,2 asist, 2 top çalma ortalamalarıyla tamamladığı 2019 NBA final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Leonard; Willis Reed (1970, 1973), Kerim Abdülcabbar (1971, 1985), Magic Johnson (1980, 1982, 1987), Larry Bird (1984, 1986), Michael Jordan (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998), Hakeem Olajuwon (1994, 1995), Tim Duncan (1998, 2003, 2005), Shaquille O'Neal (2000, 2001, 2002), Kobe Bryant (2009, 2010), LeBron James (2012, 2013, 2016) ve Kevin Durant'ten (2017, 2018) sonra ödülü birden fazla kazanan 12. oyuncu oldu.

İlk şampiyonluğunu yaşadığı 2014'te Spurs formasıyla ödülü alan Leonard, Abdülcabbar (Milwaukee Bucks/Los Angeles Lakers) ve James'ten (Miami Heat/Cleveland Cavaliers) sonra farklı takımlarda finaller MVP'si seçilen 3. isim olarak tarihe geçti.

Play-off'ları 732 sayıyla bitiren Leonard, 1992 sezonunda 759 sayı atan Michael Jordan ve 2018'de 748 sayı kaydeden LeBron James'in ardından play-off tarihinin 3'üncü en skorer performansına imza attı.

Bu sezon play-off'larda 14 kez 30 sayı barajını geçen Leonard; Michael Jordan, Hakeem Olajuwon, Allen Iverson, Kobe Bryant ve LeBron James'ten sonra bunu başaran 6. oyuncu olmayı da başardı.

VanVleet'in katkısı

2016 NBA draftında hiçbir takım tarafından seçilmeyen Raptors'ın yedek oyun kurucusu Fred VanVleet, play-off'lardaki performansıyla şampiyonluk öyküsünde önemli bir yer edindi.

Final serisinde 14 sayı, 2,7 ribaunt, 2,2 asist ortalamalarını yakalayan VanVleet, özellikle kritik anlarda sahneye çıktı ve kaydettiği 3 sayılık basketlerle kilit rol oynadı.

2019 NBA final serisinde üç sayı çizgisinin gerisinden 16 basket bulan VanVleet, J.R. Smith ve Robert Horry'nin (15) paylaştığı bir NBA finalinde kenardan gelerek en fazla 3 sayılık basket atan oyuncu rekorunu kırdı.