Premier Lig'de Everton kazandı, Tottenham berabere kaldı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden milli oyuncu Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, deplasmanda Southampton'ı 2-1 mağlup etti.
ANKARA (AA) - Ligin 12. hafta mücadelesinde Everton, St. Mary's Stadı'nda Southampton'ın konuğu oldu.
Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, 4. dakikada Tom Davies'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Southampton, 50. dakikada Danny Ings'in ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Everton, 75. dakikada Richarlison'un golüyle yeniden 2-1 öne geçti ve karşılaşma bu skorla sona erdi.
Bu sonuçla Everton puanını 14'e çıkarırken, Southampton 8 puanda kaldı.Tottenham galibiyeti unuttu
Tottenham ise konuk ettiği Sheffield United ile 1-1 berabere kalarak ligde galibiyet hasretini sürdürdü.
Maçın gollerini, ev sahibi ekip adına 58. dakikada Heung-Min Son, konuk takım adına 78. dakikada George Baldock kaydetti.
Ligde son 5 haftadır maç kazanamayan Tottenham 14 puana ulaşırken Sheffield United'ın puanı 17'ye yükseldi.
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