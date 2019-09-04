Potada 991. milli sınav

Tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da oynayan A Milli Takım, 83 yıllık tarihinde 990 karşılaşmada sahaya çıktı. Bunların 509'unu kazanan Türkiye, 480 karşılamadan mağlup ayrıldı. Milliler, bir müsabakayı da beraberlikle tamamladı.

Ufuk Sarıca ile 21. resmi maç

A Milli Takım, 2017'de başantrenörlüğe getirilen Ufuk Sarıca yönetiminde Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası elemeleri ve Çin'deki organizasyon olmak üzere 20 resmi karşılaşmaya çıktı.

Sarıca'nın başantrenörlüğünde 11 galibiyet alan milliler, 9 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu.

Milliler, Sarıca döneminde Çin'deki 2019 FIBA Dünya Kupası'nda ise oynadığı iki karşılaşmada birer galibiyet ve yenilgi aldı.

Dünya Kupası'nda 36. maçına çıkacak

Dünya Kupası'nda 5. kez mücadele eden Türkiye, bu büyük turnuvada 36. karşılaşmasını Çekya ile yapacak.

Turnuvada 2002, 2006, 2010, 2014 ve 2019 olmak üzere üst üste 5. kez yer alan milli takım, bu organizasyondaki 35 karşılaşmada 23 galibiyet, 12 yenilgi yaşadı.

Çin'deki turnuvanın ilk maçında Japonya'yı 86-67 yenen milli takım, ABD'ye ise uzatma bölümünde 93-92 mağlup oldu.

Çekya maçları

A Milli Takım, Çekya ile 7. kez karşı karşıya gelecek.

Eski adı Çekoslovakya olan rakibiyle ilk maçını 1961'de Avrupa Şampiyonası'nda oynayan milliler, bu karşılaşmayı 77-70 kazandı.

Milli takım, bu ülkeyle Avrupa Şampiyonası ve olimpiyat elemelerinde olmak üzere 6 maç yaptı. Rakibine 4 kez üstünlük kuran A Milli Takım, 2 kez sahadan mağlup ayrıldı.



