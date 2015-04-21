Pistte Kıran Kırana Mücadele

2015 Türkiye Pist Şampiyonası sezonu, Ülkü Motorsporları Kulübü organizasyonu ile İzmir Park’ta açıldı. 2 kategoride 15 sporcunun tampon tampona mücadelesinde izleyenler heyecan dolu anlar yaşadı.Geçtiğimiz sezon büyük çekişmelere sahne olan ve üst üste pist rekorlarının kırıldığı Türkiye Pist Şampiyonası’nda 2015 sezonu, 15 sporcunun katılımıyla 19 Nisan Pazar günü Süper ve Maxi grupların ikişer yarışı ile sezona başladı.Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından İzmir Park pistinde düzenlenen yarışlarda, Maxi Grup ilk yarışında Porsche 997 GT3 ile Ümit Ülkü birinciliği, Porsche 991 GT3 ile Bilal Saygılı ikinciliği ve Porsche 997 GT3 ile Galip Atar üçüncülüğü kazandı. Maxi Grup ikinci yarışında lider Ümit Ülkü mekanik arıza ile yarış dışı kalırken, tampon tampona bir çekişme sergileyen Ahmet Mutlubaş ve Bilal Saygılı son turda yaşanan temas sonucu pistten çıkarak yarışa veda etmek zorunda kaldılar. İkinci yarışı Porsche 997 GT3 ile İsmet Toktaş birinci sırada tamamlarken, benzer otomobiller ile Galip Atar ikinci ve Ali Özerinç de üçüncü oldu.Super grupta da sezonun ilk rekabetinde, sporcular sezonun ilk puanlarını hanesine yazdırmak için kıyasıya mücadele ettiler. Bu grupta 20 turluk her iki yarışın birincisi Honda Civic Type-R EP3 ile Ümit Ülkü olurken, BMW320 TC ile Galip Atar bir ikincilik bir üçüncülük, Honda Civic Type-R FN2 ile Ahmet Mutlubaş da bir üçüncülük bir ikincilik kazanan sporcular oldular. Bu grupta kartingden pist yarışına geçen 16 yaşındaki Kuzey Eroldu, ilk pist tecrübesindeki performansı ile göz doldurdu.Maxi Grup ilk yarışında Porsche 997 GT3 ile birinci olan Ümit Ülkü, kıran kırana bir mücadele geçirdiklerini ve seyircilerin sayısının artmasıyla birlikte heyecanlarının da arttığı belirtti.Türkiye Pist Şampiyonası’nda ikinci ayak yarışları, TOSFED Pist Kupası ikinci ayak ile birlikte 23-24 Mayıs tarihlerinde Körfez Yarış Pisti’nde düzenlenecek.