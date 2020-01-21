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Pınar Karşıyaka'nın FIBA Erkekler Avrupa Kupası'ndaki konuğu Hollanda'dan Leiden
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası İkinci Tur L Grubu'nun dördüncü hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, yarın Hollanda temsilcisi Leiden'i konuk edecek.
Spor 21.01.2020, 10:12
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası İkinci Tur L Grubu'nun dördüncü hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, yarın Hollanda temsilcisi Leiden'i konuk edecek.
Grupta namağlup lider durumda bulunan Pınar Karşıyaka'nın yarın Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Leiden ile oynayacağı mücadele saat 20.00'de başlayacak.
L Grubu'ndaki diğer maçta ise Bahçeşehir Koleji, Rus ekibi Enisey'i ağırlayacak.Avrupa'da 219. randevu
Leiden maçıyla Avrupa kupalarındaki 219. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 218 maçta 115 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.
Yeşil-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 17 bin 289 sayı atıp, potasında 16 bin 891 sayı gördü.