Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Pınar Karşıyaka evinde mağlup oldu

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 10. hafta maçında Pınar Karşıyaka, evinde Alman ekibi EWE Baskets'e 86-85 mağlup oldu.

09 Ocak 2018 Salı 22:56
Pınar Karşıyaka evinde mağlup oldu
banner230

İZMİR (AA) - FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 10. hafta maçında Pınar Karşıyaka, evinde Alman ekibi EWE Baskets'e 86-85 mağlup oldu.

Müsabakaya Waters'ın etkili oyunuyla başlayan Pınar Karşıyaka, 3. dakika içinde 10-6 öne geçti. Yeşil-kırmızılı ekibe Paulding ve Mahalbasic'in sayılarıyla karşılık veren Alman temsilcisi, 8. dakikada skoru lehine çevirdi ve ilk periyodu 23-21 önde bitirdi.

İkinci periyot karşılıklı basketlerle başlarken, Wood ve Waters'ın sayılarıyla oyuna ağırlığını koyan Pınar Karşıyaka, 18. dakikada farkı 12 sayıya (45-33) çıkardı. EWE Baskets, Paulding ile ürettiği sayılarla skoru dengelemeye çalışırken, Pınar Karşıyaka soyunma odasına 47-41 önde gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına sert savunmayla başlayan EWE Baskets, 23. dakikada skoru eşitledi: 52-52. Hızlı hücumlardan kaydettiği basketlerle 28. dakikada farkı çift hanelere (56-67) çıkaran Alman ekibi, son çeyreğe 69-64 önde girdi.

Etkili mücadelesini son periyoda da taşıyan EWE Baskets, 36. dakikada skoru 82-69'a getirdi. Üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste bulduğu basketlerle farkı kapatan Pınar Karşıyaka, bitime 1 dakika kala 83-82 öne geçti. Son dakikada skoru yeniden lehine çeviren Alman ekibi, müsabakadan 86-85 galip ayrıldı.

Muhabir: Ahmet Bayram

Anahtar Kelimeler:
BasketbolEWE BasketsFIBA Şampiyonlar LigiPınar KarşıyakaSpor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim