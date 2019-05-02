PFDK'den Volkan Demirel'e 3 maç ceza

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli Volkan Demirel'e 3 maç ceza verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada, sarı-lacivertli takımın kalecisi Volkan Demirel'e rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 3 maçtan men ve 26 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Kurulun Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar'a, maçtan ihraç edilmesine rağmen müsabaka bitiminde karma alanda açıklamada bulunmasından dolayı talimatlara aykırı davrandığı gerekçesiyle 13 bin lira para cezası, Fenerbahçe Kulübüne taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200 bin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 20 bin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı da 45 bin lira para cezasının verdiği aktarıldı.

PFDK'nin Trabzonspor görevilisi Gökhan Kandemir'e rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti verdiği kaydedildi.

Kurulun Balıkesirspor Baltok Kulübü futbolcusu Nizamettin Çalışkan'a 28 Nisan'da oynanan Abalı Denizlispor mücadelesinde, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 7 maçtan men ve 16 bin 250 lira para cezası verdiği belirtildi.

Açıklamada, Afjet Afyonspor Kulübüne taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı 10 bin lira para cezası, teknik sorumlu Yusuf Şimşek'e de yardımcı hakeme yönelik hakareti nedeniyle 3 maçta soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 6 bin 500 lira para cezası verildiği aktarıldı.

Taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Galatasaray ve MKE Ankaragücü kulüplerine 75'er bin lira, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübüne 20 bin lira para cezasının verildiği toplantıda, Bursaspor, Beşiktaş, MKE Ankaragücü, Atiker Konyaspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bazı taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki müsabaka için bloke edildiği kaydedildi.