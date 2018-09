"Peygamber sünneti" diye başladı, dünya şampiyonluğunu hedefliyor

- Polonya'da yapılan Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda makaralı yay kategorisinde şampiyon olan milli sporcu Ayşe Bera Süzer, gözünü dünya şampiyonluğuna dikti - Milli sporcu Süzer: "Kitapları karıştırırken okçuluğun Peygamberimizin sünneti olduğunu öğrendim. Peygamberimizin sünneti diye başladım ok atmaya" - "İlk ok attığımda hiç başarılı değildim. Kendine güveni olmayan biriydim. Şu an elde ettiğimiz başarıları yakalayabileceğimizi hayal bile edemiyordum. Fakat istenince oluyor"