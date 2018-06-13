Pedallar, Mevlana Turu'nda çevrilecek





ANKARA (AA) - Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu, Konya'da yapılacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, yaptığı açıklamada, turun 18-21 Haziran tarihlerinde 4 etap üzerinden düzenleneceğini bildirdi.

"Bisiklet şehri" Konya'nın tekrar uluslararası bir yarışa ev sahipliği yapacağını belirten Küçükbakırcı, şu ifadeleri kullandı:

"Konya Büyükşehir Belediyesi ve Mosso'nun sponsorluklarıyla uzun bir süredir ara verilen Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu geçtiğimiz yıl yapılan müracaatla uluslararası takvimdeki yerini almıştır. 18-21 Haziran tarihlerinde 4 etap üzerinden düzenlenecek turumuzda toplam 452 kilometre koşulacaktır. Uluslararası takımların ilgisini çeken ve büyük bir katılım beklenen yarışımız ciddi bir mücadele altında geçecektir. Katılacak takımların kazasız belasız bir şekilde yarışlarını tamamlayıp güzel hatıralarla evlerine dönmelerini temenni ederim."