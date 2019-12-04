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Paris Saint-Germain ile Ruanda iş birliği yaptı
Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Paris Saint-Germain, Ruanda ile iş birliği yaptı.
Spor 04.12.2019, 20:29
İSTANBUL (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), Ruanda ile iş birliği yaptı.
Yapılan iş birliğinin 3 yıl süreceğinin duyurulduğu anlaşmada, "PSG, dünyaya Ruanda'nın eşsiz kültürü ve nefes kesici güzelliğini deneyimleme şansı sunuyor." ifadeleri yer aldı.
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