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Paris Saint-Germain ile Ruanda iş birliği yaptı

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Paris Saint-Germain, Ruanda ile iş birliği yaptı.

Spor 04.12.2019, 20:29
Paris Saint-Germain ile Ruanda iş birliği yaptı
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İSTANBUL (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), Ruanda ile iş birliği yaptı.

Fransız kulübünden yapılan açıklamada, "Ruanda ve Paris Saint-Germain, ilan ettiği yeni iş birliği aracılığıyla dünyayı Ruanda'nın heyecan verici değişiminin bir parçası olmaya davet ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Yapılan iş birliğinin 3 yıl süreceğinin duyurulduğu anlaşmada, "PSG, dünyaya Ruanda'nın eşsiz kültürü ve nefes kesici güzelliğini deneyimleme şansı sunuyor." ifadeleri yer aldı.

#spor
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