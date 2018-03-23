Osmanlıspor'da Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları





ANKARA (AA) - Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki antrenman, 1,5 saat sürdü.

A Milli Takım kadrosunda bulunan Serdar Gürler ve Arnavutluk Milli Takımı kadrosunda yer alan Sokol Cikalleshi, idmana katılmadı. Sakatlıkları süren Raheem Lawal ile Luiz Carlos ise kondisyoner eşliğinde koştu.

Başkent ekibi, antrenmana ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden idmanda mor-sarılı futbolcular, daha sonra top kapma organizasyonu üzerinde durdu. Yarı sahada dayanıklılığa yönelik normal kale ve minyatür kalede 3'e 3 maç yapan oyuncular, antrenmanı soğuma koşusuyla tamamladı.

Osmanlıspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.