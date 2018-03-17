KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) tarafından düzenlenen "Okullararası Artistik Cimnastik Grup Müsabakaları" başladı.

Müsabakalar Atatürk Spor Salonunda 26 ilden 440 sporcunun katılımıyla start aldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporun gelişmesi için bu tür organizasyonların önemli olduğunu söyledi.

Müsabakaların iki gün süreceğini belirten Eskici, "Cimnastik, ülkemizde son zamanlarda kendini gösteren bir alan. Trabzon, Diyarbakır, Şanlıurfa, Zonguldak, Mardin'den bu müsabakalara aileleri ile gelen sporcular var. Sporun birleştirici gücü insanları bir araya getiriyor. İnsanlar sadece statlara değil, salonlara da bu şekilde gelsin, çocuklarını izlesin ve destek olsun." ifadelerini kullandı.

Kayseri Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Malkoçoğlu da müsabakaların 2017-2018 eğitim yılı okullar arası spor faaliyetleri kapsamında yer aldığını kaydetti.

Yarın sona erecek müsabakalarda sporcular, artistik, ritmik, trambolin ve aerobik branşlarında yarışıyor.