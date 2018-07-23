Okçulukta hasat zamanı

ANKARA (AA) - Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, son dönemde elde edilen başarıların altyapıya verilen önemin sonucu olduğunu söyledi.

Topaloğlu, AA muhabirine, uluslararası organizasyonlarda gelen başarılara nasıl ulaştıklarını anlattı.

Son olarak milli okçu Mete Gazoz'un Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarında altın madalya kazanarak büyük bir iş başardığını vurgulayan Topaloğlu, başarı çıtasının giderek yükseldiğine işaret etti.

Mete Gazoz'un, finalde dünyanın en iyi okçuları arasında gösterilen Güney Koreli Lee Woo Seok'u yendiğine dikkati çeken Topaloğlu, "Mete, çok büyük bir iş başardı. Hepimizi gururlandırdı. Ülkemize, milletimize çok büyük bir gurur yaşattı. Tabii ki son olarak Mete Gazoz'un elde ettiği başarı bizim açımızdan şunu gösteriyor; altyapıya önem verdiğinizde, gençlerinize güvendiğinizde bu sonuçları almanız mümkün. Bu başarıları, 2013'te başlattığımız altyapıya yönelik eğitim çalışmalarının sonucu olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Topaloğlu, başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başarılarda tabii ki teknik heyetimizin, illerdeki antrenör arkadaşlarımızın, tüm okçuluk camiasının katkısı var. Birlik ve beraberliğin getirdiği bir başarı bu. Hepsine katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm okçuluk camiasının başarısı bu. Diğer sporcularımız da aynı başarıyı gösteriyor. Yine Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz ikilisi, Dünya Kupası gibi çok zor bir yarışmada klasik yay karışık takım kategorisinde üçüncü oldu. Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı ve Ayşe Bera Süzer makaralı yay kadın takım yarışmalarında bronz madalya kazandı. Hepsini yürekten kutluyorum. Emeklerinin, çalışmalarının karşılığını aldılar."

Başarılarla birlikte milli sporcuların dünya klasmanındaki yerlerinin iyileştiğine işaret eden Topaloğlu, Mete Gazoz'un bu şampiyonlukla erkekler klasik yayda 32. sıradan 12. basamağa yükseldiğini söyledi.

Hedef, 2020 Tokyo Olimpiyatları

Abdullah Topaloğlu, asıl amaçlarının 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya kazanmak olduğunu ifade etti.

"Hedefimiz, Tokyo 2020." diyen Topaloğlu, "Tüm bu yarışmalar sonunda 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı amaçlıyoruz. Tokyo 2020'ye katılarak ülkemize okçuluk branşında ilk madalyasını kazandırmak istiyoruz. İlk olimpiyat madalyasını Tokyo'da kazanacağımıza inanıyoruz. Bu yolda çalışmaya devam ediyoruz. Burada Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, Spor Genel Müdürlüğümüzün çok büyük destekleri var. Bunu unutmamak lazım. Onlar da bize inanıyorlar, güveniyorlar, tüm desteklerini veriyorlar." şeklinde görüş belirtti.

Topaloğlu, Mete Gazoz'un 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya kazanacağına olan inancını dile getirerek, "Mete Gazoz, tüm hazırlıklarını Tokyo 2020'ye yönelik yapıyor. Kendisinden olimpiyat madalyası için umutluyuz. Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'ün yer aldığı klasik yay karışık takımından da madalya beklentimiz var. Kadınlar bireysel müsabakalarda Yasemin Ecem ve Gülnaz Büşranur Coşkun'dan beklentimiz var. Bütün sporcularımız iyi diye bakıyoruz. Hepsinden ümitliyiz. Zaten bu başarılar bizi gelecek adına umutlandırıyor." diye konuştu.

Hollanda'da düzenlenecek 2019 Dünya Şampiyonası'nda, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın kotalarının verileceğine işaret eden Topaloğlu, "Öncelikli hedefimiz ise 2019 Dünya Şampiyonası." dedi.

Topaloğlu, Yunanistan'da gerçekleştirilen Gençler ve Yıldızlar Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda da 12 madalya kazanarak tarihi bir başarı elde ettiklerini hatırlatarak, "Bu çocuklarımızı da 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlıyoruz. Onlar da Mete ve Yasemin gibi alt yaşlarda büyük başarılara imza atıyorlar." ifadelerini kullandı.

Mete Gazoz: "Sıralama atışları öz güvenimi artırdı"

Dünya Kupası'nın 4. ayak yarışmalarında altın madalya alan milli okçu Mete Gazoz da başarısını AA muhabirine değerlendirdi.

Yasemin Ecem Anagöz ile sıralama atışlarında gençler dünya rekoru kırdıklarını hatırlatan Mete, bunun müsabaka öncesi öz güvenini artırdığının altını çizdi.

Erkekler klasik yay sıralama atışlarında ilk basamakta yer alan 19 yaşındaki milli okçu, Dünya Kupası'nda kazandığı altın madalyaya ilişkin şunları kaydetti:

"Yarışmanın geneli benim için çok iyi geçti. İlk günkü sıralama atışlarında göstermiş olduğum performansım öz güvenimi artırdı. Bu güveni hem karışık takım hem de ferdi atışlarıma yansıttım. Antrenmanlardaki performansımın büyük bir kısmını yarışmaya yansıtabildim. Bu da altın madalyayı kazanmama yetti. Çok mutlu ve gururluyum."