Okçuluk: 2018 Türkiye Kupası Finalleri





KAYSERİ (AA) - Türkiye Okçuluk Federasyonunun organizasyonuyla Kayseri'de düzenlenen 2018 Türkiye Kupası Finalleri, makaralı yay erkekler yarışlarıyla sona erdi.

Türkiye sıralamasında kategorilerinde bu yıl ilk 8'de yer alan sporcuların katıldığı müsabakaların son gününde öğleden sonraki bölümde makaralı yay erkekler finali gerçekleştirildi. Mücadele sonunda Marmara Okçuluk Kulübünden Muhammed Yetim altın, Aksaray Gençlik ve Spor Kulübünden Süleyman Araz gümüş ve Okçuluk Vakfı Kulübünden Demir Elmaağaçlı bronz madalyanın sahibi oldu.

Finaller, makaralı yay erkekler kategorisinde dereceye giren sporcular için düzenlenen madalya töreninin ardından tamamlandı.

Toplam 32 sporcunun katılımıyla başlayan finallerde, dün klasik yay erkekler ve kadınlar, bugün sabah ise makaralı yay kadınlar müsabakaları gerçekleştirilmişti.