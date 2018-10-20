Okçuluk: 2018 Türkiye Kupası Finalleri





KAYSERİ (AA) - Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Kayseri'de düzenlenen 2018 Türkiye Kupası Finalleri'nin klasik yay erkekler kategorisinde, milli sporcu Mete Gazoz birinci oldu.



Türkiye sıralamasında ilk 8'de yer alan sporcuların katıldığı müsabakaların ilk gününde, klasik yay kadınlar finalinin ardından, klasik yay erkeler finali gerçekleştirildi.



Mücadele sonunda İstanbul Okçuluk Gençlik Spor Kulübünden Mete Gazoz altın, Samsun Okçuluk Kulübü sporcularından Fatih Bozlar gümüş ve İstanbul Okçuluk Gençlik Spor Kulübü adına yarışan Efe Gürkan Maraş da bronz madalyanın sahibi oldu.



Organizasyonda yarın makaralı yayda erkek ve kadın okçular mücadele edecek.

Öte yandan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bugün dünya evine giren milli okçu Demir Elmaağaçlı ile eşi Burcu Buket Şener'in nikahını alanda kıydı.



