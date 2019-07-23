OGM Ormanspor, Cevher Özer'i kadrosuna kattı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ekibimiz, geçen sezonu Afyon Belediyespor'da geçiren Cevher Özer'i kadrosuna kattı." ifadesi kullanıldı.
Tecrübeli oyuncu, forvet pozisyonunda görev yapıyor.
ANKARA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi OGM Ormanspor, 36 yaşındaki oyuncu Cevher Özer'i transfer etti.Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ekibimiz, geçen sezonu Afyon Belediyespor'da geçiren...
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ekibimiz, geçen sezonu Afyon Belediyespor'da geçiren Cevher Özer'i kadrosuna kattı." ifadesi kullanıldı.
Tecrübeli oyuncu, forvet pozisyonunda görev yapıyor.