OGM Ormanspor, Caner Ercan ile yeniden anlaştı

ANKARA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi OGM Ormanspor, 32 yaşındaki Caner Ercan ile yeniden anlaştı.Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ekibimiz, şampiyon kadromuzdan Caner Ercan ile yeniden anlaşmıştır."...