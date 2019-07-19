OGM Ormanspor, Caner Ercan ile yeniden anlaştı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ekibimiz, şampiyon kadromuzdan Caner Ercan ile yeniden anlaşmıştır." ifadesi kullanıldı.
Caner Ercan, forvet pozisyonunda oynuyor.
ANKARA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi OGM Ormanspor, 32 yaşındaki Caner Ercan ile yeniden anlaştı.Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ekibimiz, şampiyon kadromuzdan Caner Ercan ile yeniden anlaşmıştır."...
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ekibimiz, şampiyon kadromuzdan Caner Ercan ile yeniden anlaşmıştır." ifadesi kullanıldı.
Caner Ercan, forvet pozisyonunda oynuyor.