OGM Ormanspor, Caner Ercan ile yeniden anlaştı

ANKARA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi OGM Ormanspor, 32 yaşındaki Caner Ercan ile yeniden anlaştı.Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ekibimiz, şampiyon kadromuzdan Caner Ercan ile yeniden anlaşmıştır."...

OGM Ormanspor, Caner Ercan ile yeniden anlaştı
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ANKARA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi OGM Ormanspor, 32 yaşındaki Caner Ercan ile yeniden anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ekibimiz, şampiyon kadromuzdan Caner Ercan ile yeniden anlaşmıştır." ifadesi kullanıldı.

Caner Ercan, forvet pozisyonunda oynuyor.

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