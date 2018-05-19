Nevşehir’de Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutluyor

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Nevşehir’de de Galatasaray tarafları şampiyonluğu kutluyor.

2017-2018 futbol sezonunun son haftasında deplasmanda Göztepe’yi 1-0 mağlup ederek ligi şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları tüm Türkiye’de olduğu gibi Nevşehir’de taraftarları sokağa döktü. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Atatürk bulvarında şampiyonluk kutlayan taraftarlar uzun süre şampiyonluğun coşkusunu yaşadı.