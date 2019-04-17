Nevşehir’de düzenlenen basketbol turnuvanın tek kadın basketbolcusu

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kurumlar arası düzenlenen veteranlar basketbol turnuvası 7 takımın katılımıyla devam ederken turnuvanın tek kadın oyuncusu olan Duygu Kannıcı’nın performansı ise dikkat çekti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kurumlar arası veteranlar basketbol turnuvası düzenlendi. Damat İbrahim Paşa Spor Salonunda 7 takımın katılımı ile devam eden basketbol turnuvasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü takımında oynayan tek kadın basketbolcu olan Duygu Kannıcı’nın da performansı dikkatlerden kaçmıyor.

7 takımın katıldığı turnuvada tek kadın basketbol oyuncusu olan ve aynı zamanda basketbol antrenörü olan Duygu Kannıcı’ya takım arkadaşları ise büyük destek veriyor. Erkekler ile basketbol oynamanın zor olduğunu ancak bu mücadelenin kendisini daha da güçlendirdiğini belirten Duygu Kannıcı, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kurumlar arası veteranlar basketbol turnuvası düzenleniyor. Ben de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde basketbol antrenörüyüm. Veteranlar basketbol turnuvasına 7 takım katılıyor. Ben de turnuvanın tek kadın basketbolcusu olarak erkekler ile mücadele ediyorum. Açıkçası erkekler kadınlara göre fizik yönünden daha da güçlü. Ama bu kadınların zayıf olduğunu göstermez. Ben burada oynadığım için kendimi daha da güçlü hissediyorum. Erkekler ile oynarken zorlanıyorum ama bu beni daha da güçlendiriyor" şeklinde konuştu.