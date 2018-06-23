Nevşehir Belediyespor yeni kimliğine kavuşuyor

NEVŞEHİR (AA) - Bölgesel Amatör Lig'ten TFF 3. Lige yükselen Nevşehirpor, ligdeki mücadelesine Nevşehir Belediyespor adıyla devam edecek.

Kulüp yönetiminin istifa etmesinin ardından, Nevşehir Belediye Başkanlığınca alınan karar doğrultusunda takım yeni kimliğine kavuşuyor.

Kulüp başkanlığına getirilen Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, belediye binasında basın toplantısı düzenleyerek, kırmızı-beyazlı ekibin bundan sonraki yol haritasını açıkladı.

26 Haziran'da Nevşehir Belediyespor'un yönetiminin oluşturulması amacıyla genel kurul gerçekleştirileceğini belirten Kaya, teknik direktör Cüneyt Tiryaki'nin görevine devam etmesi yönünde anlaşma sağladıklarını kaydetti.

Kulüp başkanlığına adaylığını da açıklayan Kaya, Nevşehir Belediyespor'un tüm halkın desteğini alarak başarıya koşacağına inandığını dile getirdi.

Açıkgöz ise uzun ve zorlu bir sürecin ardından takımın 3. Lig'e yükseldiğini, bundan sonrası için yeni hedefler belirlendiğini ifade etti.

Açıkgöz, "Geçen sezon başarıya ulaşılmasında gayret gösteren sporcularımıza ve taraftara teşekkür ediyorum. Takımı kurumsal kimliğe kavuşturmak amacıyla bir adım atıldı. 26 Haziran'da yapılacak kongrede şehre sevdalı arkadaşlarla bir yönetim oluşturulacak. Daha güçlü bir kadro oluşturularak, hayal edilen hedeflere ulaşılacaktır." dedi.

