Negredo Beşiktaş'tan ayrılıyor

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın İspanyol forveti Alvaro Negredo, Birleşik Arap Emirlikleri'nde transfer görüşmelerinde bulunmak üzere Türkiye'den ayrıldı.

Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 33 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür ederek, "Kulüp ve benim için en iyisi bu. Beşiktaş'ı, şehri seviyorum ancak futbolda durumlar bazen karmaşık olabiliyor. Buradan ayrıldığım için üzgünüm. İstanbul'da çok mutluydum. Futbolda bir gün burada başka bir gün farklı bir noktada olabiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Şenol Güneş ile herhangi bir problemleri olmadığını ifade eden tecrübeli oyuncu, "Şenol Güneş iyi bir insan, iyi bir teknik direktör. Yaşadığım problem maaşımla ilgili ekonomik bir durum. Bu durum, kulüp ve benim için zorluk çıkarıyor." diye konuştu.

Maaşı tartışma konusu olmuştu

Alvaro Negredo, 2017-2018 sezonu başında Valencia'dan 2,5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olduğu siyah-beyazlılarda 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

İlk iki sezonu için 4 milyon 350 bin avroluk sözleşme imzalayan İspanyol oyuncu, yüksek maaşı nedeniyle tartışma konusu olmuştu.

Siyah-beyazlı formayla 48 resmi maça çıkan Alvaro Negredo, 18 kez ağları havalandırdı.

Negredo'nun adı, bir süredir Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından El Nasr ile anılıyordu.