Nadal ve Stephens 2. turda

ANKARA (AA) - ABD'nin New York kentinde düzenlenen sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta ilk gün maçları sona erdi.

Turnuva sürpriz bir sonuçla başladı. Kadınlar dünya sıralamasının 44. basamağındaki Kaia Kanepi, 2-0 (6-2, 6-4) yendiği 1 numaralı seribaşı Simona Halep'i ilk turda eledi. Halep böylece açık dönemde dünya klasmanının zirvesindeyken ABD Açık'a ilk turda veda eden ilk kadın tenisçi oldu.

Son şampiyon ve 3 numaralı seribaşı Sloane Stephens, dünya 80'incisi Evgeniya Rodina'yı 6-1 ve 7-5'lik setlerle 2-0 geçerek 2. tura yükseldi.

7 numaralı seribaşı Elina Svitolina, 8 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, 9 numaralı seribaşı Julia Görges ve ABD Açık'ta 6 şampiyonluğu bulunan 17 numaralı seribaşı Serena Williams da tur atladı.

Wawrinka, Dimitrov'u eledi

Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan ancak bu sezon yaşadığı sakatlıklar sonrası dünya sıralamasında 263'üncülüğe kadar gerileyen Stanislas Wawrinka, 8 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov'u turnuvanın dışına itti. Korttan 3-0 (6-3, 6-2, 7-5) galip ayrılan Wawrinka, 2. tura çıktı.

Tek erkeklerde son şampiyon ve 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal, ilk turda karşılaştığı dünya 148 numarası David Ferrer'in 2. sette maçtan çekilmesiyle tur atladı.

3 numaralı seribaşı Juan Martin del Potro, 5 numaralı seribaşı Kevin Anderson, 9 numaralı seribaşı Dominic Thiem ve 2012 şampiyonu Andy Murray de yollarına devam etti.

Federer ve Wozniacki korta çıkacak

Wimbledon'da yarın erkeklerin 2 numaralı seribaşı Roger Federer, Yoshihito Nishioka, 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev ise Peter Polansky ile karşılaşacak.

Kadınlarda ise 2 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki ile Samantha Stosur ve 4 numaralı seribaşı Angelique Kerber ile Margarita Gasparyan mücadele edecek.

Muhabir: Hüseyin Burak Demirer