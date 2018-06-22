Mustafa Cengiz, Konya'da Galatasaraylı taraftarlarla buluştu





KONYA (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Konya'da sarı-kırmızılı taraftarlarla bir araya geldi.

Konya Galatasaray Taraftarları Derneği'nin organizasyonuyla bir otelde düzenlenen "Taraftar Gecesi"nde Konyalılarla buluşan Cengiz, sarı-kırmızı taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Mustafa Cengiz, burada yaptığı konuşmada, Konya'nın Galatasaray tarihinde her zaman önemli bir yerinin olduğunu söyledi.

Konya'nın Galatasaray'a verdiği desteğin unutulmayacağını belirten Cengiz, "Sizler burada bulunmakla bir bütünün parçası olduğumuzu kanıtlıyorsunuz. Sadece aidiyet değil sahiplenme duygusunu da kanıtlamış bulunuyorsunuz. Siz bugün müzemize hediye ettiğimiz dünya stat, ses, desibel rekorunu resmi olarak kıran bir camianın temsilcilerisiniz. Sizler, bir antrenmanı 28 bin 750'si biletli 35 bine yakın seyirciyle yapan bir camianın taraftarısınız." diye konuştu.

Cengiz, Galatasaray taraftarının, sadece sayısal değil, kültürel ve niteliksel anlamda çok değerli bir bütün olduğunu dile getirdi.

Galatasaray'ın gücünü taraftardan aldığını vurgulayan Cengiz, şunları kaydetti:

"Galatasaray Türkiye'nin çimentosudur. Sosyal anlamda birleştirici, sıkıntı ve üzüntülere karşı bir teselli noktasıdır. Tabii ki diğer rakiplerimizle birlikte. Galatasaray, dünyada yaklaşık 100 milyon sempatizanı olan dev bir camiadır. Ben aslında buraya sizin aranızdan gelmiş bir insanım. Tamamen sizin sesiniz ve yansımanızım. Öyle olduğuma da inanıyorum. Burada beni şaşırtan bir şey oldu. Ben Bitlis'le, Tatvan'la, Kütahya'yla, Gaziantep'le, Tuzla'yla görüştüm fakat burada Anadolu'nun hepsi var. Bizim coğrafyamız ve tarihimizde her zaman bir merkez olan Konya, burada da bizim merkezimiz olmuş. Ne mutlu bize."

Konuşmanın ardından Konya Galatasaray Taraftarları Derneği Başkanı Sıtkı Korkmaz, Mustafa Cengiz'e hediye takdim etti.

Programda, Galatasaray'ın geride kalan sezonda kazandığı Spor Toto Süper Lig şampiyonluk kupası da sergilendi.