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Mourinho ilk yenilgisini eski takımı Manchester United'dan aldı
İngiltere Premier Lig'de Tottenham Manchester United'a deplasmanda 2-1 yenilirken, teknik direktör Jose Mourinho ilk mağlubiyetini eski takımına karşı almış oldu.
Spor 05.12.2019, 08:16
İSTANBUL (AA) - Premier Lig'in 15'inci hafta mücadelesinde Tottenham, Manchester United'ın konuğu oldu.
Ev sahibi ekipte Marcus Rashford 6'ncı dakikada attığı golle takımını öne geçirdi. Tottenham'da Dele Alli 39'uncu dakikada skoru eşitlese de Rashford 49'uncu dakikada penaltıdan attığı golle maçın skorunu belirledi: 2-1.Liverpool evinde galip
Lider Liverpool, Anfield'da ağırladığı Everton'ı 5-2 mağlup etti.
Milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün de forma giydiği maçta Leicester City Watford'u 2-0 yenerek, üst üste 7'nci galibiyetini elde etti.
Lider Liverpool'un en yakın takipçisi olan Leicester ekibinin gollerini, 55'inci dakikada penaltıdan Jamie Vardy ve 90'ıncı dakikada James Maddison kaydetti.
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