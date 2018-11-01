MKE Ankaragücü'nün antrenman sahası yenilendi

ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, Spor Toto Süper Lig'de daha üst sıraları hedeflediklerini söyledi.

Kulübün Beştepe Tesisleri'ndeki yenilen antrenman sahasının açılışı gerçekleştirildi. Organizasyonda gazetecilere konuşan Yiğiner, kulübün tesislerinde yenileme çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi. Teknik direktörlerin isteği üzerine spor salonu, idari bina ve antrenman sahasında yenileme yaptıklarını anlatan Yiğiner, geçmişte futbolcuların zor şartlarda antrenman yaptığını dile getirdi.

Bugün ulaşılan seviyenin kolay olmadığını ve takımın zor şartlarda şampiyonluğa ulaştığını vurgulayan Yiğiner, şöyle konuştu:

"Önceki saha şartlarında en son 6-7 futbolcu sakatlandı. Maça çıkacak futbolcu arkadaş bulamadık. 6-7 genç kardeşimizi profesyonel yetiştirdi sağ olsun hocalarımız bir yere geldik. Şu an şükürler olsun antrenman sahamızı kendi imkanlarımızla yaptık. Yenileme çalışması sürecinde komşumuz, kardeşimiz Gençlerbirliği kapısını açtı. Orada dönem dönem takımımız antrenman yaptı. Dolayısıyla Gençlerbirliği kulübüne, başkanına teşekkür ediyorum."

Takımın performansından memnun olduğunu ifade eden Yiğiner, "Nazar değmesin tabii hocamız ve futbolcularımız, takımımız iyi gidiyor. Fenerbahçe maçından sonra ben şunu söyledim; biraz daha hedefi yukarıya çıkarabiliriz, üst sıralara göre hedefi yükseltebiliriz. Kayserispor maçı da bizim için çok önemli. Bu maçı da alabilirsek ligin seyride değişebilir. Asansör takım olmadığımızı ispat etmiş oluruz." değerlendirmesini yaptı.









- Kartal: "Üstüne koyarak devam etmek istiyoruz"









MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal ise başarılı olmanın yolunun tesisleşmeden geçtiğini belirtti.

Tesislerin güzelliğinin futbolcuların motivasyonunu olumlu etkiliğini vurgulayan Kartal, "Artık tesisler ve çalışma ortamıyla güzel bir hava yakaladık. İnşallah futbolcularımızı daha iyi şartlarda hazırlayarak daha iyi mücadele edebileceğimizi söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Ligde Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1 yendiklerini anımsatan Kartal, şunları kaydetti:

"Hafta sonu oynadığımız maç kolay değil. Maç kazanmak 50 bin kişinin önünde kolay olmadı. Çok iyi çalıştık, oyuncularımıza inandık, korkmadık futbolumuzu oynamaya çalıştık. 10 maçlık lig performansımızı değerlendirirsek 9 maçta da hep iyi oynadık, kaybettiğimiz maçta da iyi oynadık. Çok çok olağanüstü bir durumda değiliz, kötü durumda da değiliz. İnşallah iyi olan durumumuzun üstüne koyarak devam etmek istiyoruz. Güzel bir galibiyetti, onu biz geride bıraktık futbolda dün yok bugün var. İnşallah hafta sonu Kayserispor karşılaşması belki de sezonun en önemli maçı olacak. Takımımızı bu yönde motive ediyorum. Dün kupa maçında galip geldik. Bunda da ilk defa altyapıdan 5 futbolcuya şans verdim. Acaba Türkiye'de hangi teknik direktör kaç tane altyapıdan futbolcuyu oynatabilir. Ben oynatıyorum, ben korkmuyorum kazanırız, kaybederiz hiç önemli değil. Eğer bizim altyapımız varsa bu oyuncuları içlerinden alıyoruz. Eğer potansiyel varsa şans veriyoruz. Ankaragücü'nü Türk futboluna kazandırmak için çaba içerisindeyiz."

Yenilenen antrenman sahasının açılışı kurban kesimi ve dualarla yapıldı. Daha sonra futbolcular Kayserispor maçının hazırlıklarını yenilenen sahada gerçekleştirdi.



