MKE Ankaragücü'nden hakeme tepki

ANKARA (AA) - Kulüpten yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Yenikent (Osmanlı) Stadı'nda oynadığımız Antalyaspor müsabakasının sonucunu, ilk defa Süper Lig'de maç yöneten karşılaşmanın stajyer hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun verdiği yanlı ve hatalı kararları belirlemiştir." denildi.

Tugay Kaan Numanoğlu'nun karşılaşma boyunca tüm takdir haklarını rakipten yana kullandığı iddia edilen açıklamada, "Rakip kalecinin 7-8 dakika oyundan çalmasına müsaade eden, verdiği yanlı ve hatalı kararlarla müsabakanın sonucunu belirleyen Tugay Kaan Numanoğlu'nun MHK tarafından başka takımların canını yakmaması için dinlendirilmesi ve hatta lisansının askıya alınması en büyük beklentimizdir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, sezon başında olası yanlış ve hatalı hakem kararlarını önlemek için VAR sisteminin devreye sokulduğu vurgulanarak, "Antalyaspor ile oynadığımız müsabakada sonuca etki eden ve mağlup olmamıza yol açan yüzde yüz üç hatalı hakem kararı yaşanmasına rağmen VAR uygulamasına gidilmemesini düşündürücü bulmaktayız. 'Artık yanlış kararlar olmayacak' diye yola çıkılarak oluşturulan VAR sistemi kime göre var, kime göre yok. Neye göre var, neye göre yok. Bunun cevabını merak ediyoruz." şeklinde görüş belirtildi.

Kuralların her takım için aynı olduğu aktarılan açıklamada, ayrıca şunlar kaydedildi:

"Kuralları uygulayacak olan hakemler de her takım için kuralları eşit uygulamalıdırlar. Hakemler kuralları uygularken 'görmedim, yanlış değerlendirdim, kaçırdım' gibi bahanelerin arkasına sığınarak deve kuşu misali kafasını kuma soksa da bu mazeretlerin hiçbiri doğru kabul edilemez.

Masa başında ekrandan müsabakayı izleyen VAR hakemleri, yanlı ve yanlış kararları müsabakayı yöneten hakeme bildirmediğiniz için siz de suçlusunuz ve suça ortak oluyorsunuz. Tıpkı sizler gibi milyonlar ekran başından müsabakayı izleyip, canımızı yakan yanlı ve yanlış kararlara çanak tuttuğunuzu tüm çıplaklığıyla görüyor ve acınacak halinize bakarak hep bir ağızdan 'kral çıplak' diye haykırıyorlar.

Ankaragücü, hakem staj yeri değildir. Stajyer hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun verdiği yanlış ve yanlı kararlar futbol izleyicisini futboldan soğutmaktadır. Bu ve benzeri hatalar futbolu yönetenlere karşı güvensizlik doğurmaktadır. MKE Ankaragücü Kulübü, içinde bulunduğu zor durumdan olağanüstü bir mücadeleyle tertemiz iki şampiyonluk elde ederek layık olduğu Süper Lig'e geri dönmüştür. Bu anlamda asla ve asla hakkımızı yedirmeyeceğimizin bilinmesini istiyor, yaşanan bu vahim tablonun bir daha tekrarlanmamasını ümit ediyor, sadece ve sadece adalet istiyoruz."

Muhabir: Halil Ibrahim Avsar