MKE Ankaragücü'nde Serik Belediyespor maçı hazırlıkları





ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda TFF 3. Lig temsilcisi Serik Belediyespor ile 26 Eylül Çarşamba günü yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde kuvvet çalışması yapıldı. Daha sonra pas, koordinasyon çalışması üzerinde duran sarı-lacivertli futbolcular, idmanın son bölümde çift kale maç oynadı.

Sol arka alt adalesinde yırtık bulunan Thomas Heurtaux, sağ üst arka adale zarında yırtık tespit edilen Thibault Moulin ve sağ arka çapraz bağında yırtığı bulunan Kubilay Kanatsızkuş, antrenmanda yer almadı. Üç oyuncunun da tedavilerine devam edildi.

MKE Ankaragücü, Serik Belediyespor maçı hazırlıklarını yarın tamamlayacak.