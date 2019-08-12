MKE Ankaragücü'nde Konyaspor maçı hazırlıkları

Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Aykan Atik yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Konyaspor-MKE Ankaragücü karşılaşması, 18 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te oynanacak.
ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Süper Lig 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Konyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Aykan Atik yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1,5 saat...
Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Aykan Atik yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Konyaspor-MKE Ankaragücü karşılaşması, 18 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te oynanacak.