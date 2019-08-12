MKE Ankaragücü'nde Konyaspor maçı hazırlıkları

ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Süper Lig 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Konyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Aykan Atik yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1,5 saat...

MKE Ankaragücü'nde Konyaspor maçı hazırlıkları
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ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Süper Lig 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Konyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Aykan Atik yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Konyaspor-MKE Ankaragücü karşılaşması, 18 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te oynanacak.

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