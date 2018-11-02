MKE Ankaragücü yemekte bir araya geldi





ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu Üyeleri, teknik kadro ve futbolcular yemekte bir araya geldi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, başkan Mehmet Yiğiner'in, Fenerbahçe maçında alınan galibiyet nedeniyle takımı kutladığı bildirildi.

Takımın Fenerbahçe karşısında büyük bir zafer kazandığını ifade eden Yiğiner, "Hepinizi tebrik ediyorum. Önümüzde Kayserispor maçı var. Bakıldığı zaman Fenerbahçe maçından bile daha önemli diyebiliriz. Hafta sonu alacağımız galibiyet bizi ligde rahat bir konuma götürebilir. Sizlere güveniyoruz." diyerek görüşlerini paylaştı.



