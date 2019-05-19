MKE Ankaragücü Sivasspor'u konuk edecek

ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Süper Lig'de 33. haftaya MKE Ankaragücü 37, Demir Grup Sivasspor ise 38 puanla girdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sivas'ta yapılan müsabakayı ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

İki futbolcu sözleşmelerini tek taraflı feshetti

Başkent ekibindeki mali sıkıntı nedeniyle maç öncesinde iki futbolcu sözleşmelerini tek taraflı feshetti. Portekizli Tiago Pinto ile Fildişi Sahilli Brice Djedje, ücretlerinin ödenmediği gerekçesiyle takımdan ayrıldı.

MKE Ankaragücü, yarınki maçı kazanıp altındaki takımların bugün ve yarın alacağı sonuçlara bakmaksızın 6 yıl sonra mücadele ettiği Süper Lig'de kalmayı garantilemek istiyor.

Sarı-lacivertliler, sahadan puansız ayrılması durumunda ise kendisini ilgilendiren diğer maçlardaki sonuçlara göre son hafta deplasmanda yapılacak Göztepe maçına odaklanacak.

Sezonun 33. haftasına, küme düşme hattındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor 32 puanla 17'nci, 33 puanlı Bursaspor 16'ncı, tehlikeyi yakından hisseden Göztepe 34 puanla 15'inci, MKE Ankaragücü ise 37 puanla 14'üncü sırada girdi.

Ligde düşme hattını yakından ilgilendiren maçlarda bugün Bursaspor-Göztepe, yarın ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.