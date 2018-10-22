MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı





ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Core idmanı yapan futbolcular, gruplar halinde pas koordinasyonu çalıştı. Antrenman, dar alanda oynanan minyatür kale maçla tamamlandı.

Başkent ekibinde sakatlıkları devam eden Moulin ve Heurtaux idmana katılmazken, tedavisi süren Hopf ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

MKE Ankaragücü, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.



